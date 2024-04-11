ЦБ поддержал идею освобождения от НДФЛ дивидендов на ИИС

ЦБ концептуально поддерживает идею об освобождении от НДФЛ дивидендных выплат, поступающих на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на заявление представителя регулятора.

Однако, как отметили в Банке России, пока такие предложения к ним не поступали.

«Банк России концептуально поддерживает инициативу об освобождении от НДФЛ зачисляемых на ИИС дивидендных выплат по акциям российских компаний. Пока такие предложения на рассмотрение в Банк России не поступали», — заявили в пресс-службе ЦБ.

В среду, 10 апреля, в ходе пленарного заседания Госдумы председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выдвинул ряд инициатив, среди которых была и идея об освобождении от НДФЛ дивидендов по акциям, купленным на ИИС.

Идея об освобождении дивидендов от налога по акциям, приобретенным на индивидуальные инвестиционные счета, неоднократно выдвигалась участниками рынка. В конце прошлого года с такой же инициативой вышел и Совет Федерации.