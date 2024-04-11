Стало известно, что подорожало и подешевело в России за март

В России в марте зафиксирован рост цен на некоторые товары и услуги. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Росстат.

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Больше всего в минувшем месяце подорожали некоторые лекарственные средства, в частности Бисакодил (+11,5%). Кроме того, рост цен коснулся ряда продуктов питания, в частности свеклы (+7,6%). Повышение стоимости продемонстрировали и поездки в страны Закавказья (+8,5%), уточняет издание.

Скорректировалась в большую сторону стоимость отдыха на Черноморском побережье России (+10,6%), в Египте (+7,6%) и Турции (+5,3%).

Вместе с тем эксперты наблюдают снижение цены по ряду продуктов, товаров и услуг. Из продовольствия подешевели огурцы (-21,7%), лимоны (-4,4%), апельсины (-3,4%). Стоимость упала на отечественные легковые автомобили (-1,7%) и на годовое КАСКО ( -2,4%), говорится в статье. Из электроники подешевели смартфоны – на 2,8%, подчеркивают авторы. Цены на отдых в Юго-Восточной Азии упали на 5,7%, добавляют они.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) зафиксировала снижение стоимости социально значимых продуктов в России в марте.