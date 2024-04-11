ЦБ поддержал идею освободить «длинные» вклады от налога на доход

Банк России поддерживает освобождение вкладов со сроком от трех лет от налога на доход.

Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

"Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку - прим. ТАСС) недавно говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога, и Минфин это предлагал. Мы это в целом поддерживаем", - сказала она, отметив, что в этом направлении "нужны встречные усилия, чтобы "длинные" вклады стали популярными".

В феврале газета "Известия" со ссылкой на зампреда Совета Федерации Николая Журавлева писала, что в России хотят отменить налог на доход от длинных депозитов. Это будет стимулировать долгосрочные вложения граждан, указывал сенатор.

В 2024 году вкладчикам впервые начислят налог на доходы от банковских вкладов. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% взимается с суммы процентов по всем вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, которая превышает необлагаемую сумму дохода. Она рассчитывается по формуле 1 млн рублей умножить на ключевую ставку ЦБ на 1 января того года, за который взимается налог.