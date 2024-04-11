СМИ выяснили, сколько британцев экономят на чайных пакетиках

Каждый седьмой житель Великобритании сушит чайные пакетики для повторного использования, стремясь сэкономить деньги на фоне роста стоимости жизни в стране. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на исследование интернет-портала Vouchercodes.

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О повторном использовании чайных пакетиков заявили 15% опрошенных британцев. Чаще такая практика наблюдается среди жителей Великобритании старше 55 лет (19%) и среди людей в возрасте от 45 до 54 лет (18%). Экономить таким образом чаще предпочитают женщины, чем мужчины — 16% против 14%.

Кроме повторного заваривания британцы экономят и другими способами. Около четверти опрошенных едят просроченные товары или уже закупленные запасы, а треть берут домой из кафе пакетики с соусом. 24% признались, что предпочитают кукурузные хлопья полноценному ужину.

Около 25% граждан страны стали реже стирать одежду, при этом 13% позволяют себе повторно надевать нижнее белье. 17% рассказали, что разбавляют водой моющее средство. Еще треть жителей Великобритании отказались от походов в парикмахерские и стригут себя сами.