Юрист рассказал о механизме «второй руки» для борьбы с мошенниками

Внедрение в России механизма «второй руки», которое поддержал Банк России, поможет бороться с мошенничеством в отношении пожилых россиян. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Иван Соловьев.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что регулятор одобрил инициативу, которая обязывает банки создать сервис «второй руки», позволяющий пожилым людям назначать доверенное лицо для проверки их операций. По ее словам, банкам уже рекомендовано внедрять такой механизм, однако «было бы правильно закрепить его законодательно».

По словам Ивана Соловьева, поддержка Центробанком этой меры борьбы с мошенничеством - очень позитивный сигнал, несмотря на то, что ранее данная инициатива подвергалась критике за «нарушение прав человека» при принятии решений.

«Но время показало, что более эффективной защиты, чем правило «второй руки», пока еще никто не придумал», - считает юрист.

Он обратил внимание на то, что преступники, сумев завоевать внимание и доверие пенсионера, практически всегда доводят дело до конца, так как жертве «уже практически не соскочить с крючка».

«Напористость, убедительность, создание ситуации цейтнота, внушение страха потери сбережений - все обуславливает успех негодяев», - заявил Иван Соловьев.

Однако, по его словам, если в эту схему вмешается еще один человек, то он способен разрушить аферу «как карточный домик».

Ранее стало известно о пропаже главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки Маргариты Стручевой. Тогда СМИ сообщали, что родственники обратились в полицию и заявили, что неизвестные требовали за ее освобождение 5 млн рублей.

После того, как сотрудники правоохранительных органов нашли Стручеву, выяснилось, что 65-летняя женщина перевела на «безопасный счет» все свои деньги, а также взяла кредиты и также отдала средства мошенникам. Кроме того, она помогла еще нескольким пенсионеркам «спасти» их деньги. В итоге библиотекарю позвонила соседка, которая заявила, что ее ищет полиция. Она связалась с «сотрудником Центробанка» и тот заявил, что это мошенники, а ей стоит срочно скрыться в гостинице, отключив телефон. Он убедил Стручеву никому не говорить о своем местонахождении, а также постоянно менять отели.