Эксперт объяснила, что делать, если банкомат неправильно посчитал деньги

Если банкомат зачислил не ту сумму, которую внес клиент, необходимо обратиться в банк, которому принадлежит агрегат.

Об этом aif.ru рассказала профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве Светлана Криворучко.

"Когда человек вносит деньги, все его действия фиксируют три камеры и работают другие системы контроля, на основании этих данных всегда можно установить истину", - объяснила она.

Сейчас вероятность ошибки со стороны банкомата крайне мала, поскольку современные устройства дорогие и надежные.

Перед зачислением происходит несколько этапов проверок, в итоге после пересчета в купюроприемнике на экране появляется сумма, подлежащая зачислению, рассказала эксперт.