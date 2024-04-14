Российским ИП и самозанятым рассказали, как повысить свою пенсию

Если самозанятый заключит договор добровольного страхования и будет вносит платежи в Социальный фонд России, то он сможет накопить себе на пенсию, заявил корреспонденту NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, это позволит накопить пенсионные коэффициенты и стаж.

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Если самозанятый заключит договор добровольного страхования и будет вносит платежи в Социальный фонд России на протяжении своей деятельности. Это позволит им накопить пенсионные коэффициенты и стаж, в том числе и все необходимые 15 лет, — заявил он.

Депутат напомнил — чтобы получать страховую пенсию, требуется достичь пенсионного возраста, это значит, что нужно накопить 15 лет минимального трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. Но самозанятые лица, осуществляя свою деятельность, чаще всего не перечисляют в систему пенсионного страхования обязательные взносы, у них нет стажа и не копятся пенсионные коэффициенты. При таком раскладе получается, что они могут претендовать на страховую пенсию по возрасту только через пять лет после его наступления.

Также он рассказал, что в России предусмотрена возможность отсрочки выхода на пенсию, что позволяет повысить размер выплаты. При этом к стоимости индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и фиксированной выплате применяют повышающий коэффициент, зависящий от продолжительности отсрочки.

Так, если отложить ее назначение на год, то повышающий коэффициент для фиксированной выплаты составит 1,056, а для ИПК —1,07. При максимальной отсрочке на 10 лет будет использован коэффициент 2,11 — для фиксированной выплаты и — 2,32 для ИПК, — резюмировал он.

Он также сказал, что в отличии от самозанятых, ИП обязаны делать обязательные пенсионные взносы. Их минимальная сумма для учета стажа за 2024 год составляет 50 798 рублей и это дает 1,036 индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Ранее финансовый эксперт Ян Арт заявил: предположения некоторых аналитиков о том, что в России в будущем могут отменить пенсии как таковые, не имеют под собой никаких оснований. По его словам, пенсионеры, напротив, становятся главным двигателем развития современной экономики.