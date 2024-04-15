Эксперт рассказал о минусах и плюсах вклада «не для всех»

Если сделать вклад с привязкой к ключевой ставке массовым, люди будут пользоваться им, пока ставки высокие. При снижении они прибегнут к его закрытию и перекладыванию денег под привычный фиксированный процент, заявил агентству «Прайм» финансист Лазарь Бадалов.

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Банки начали запускать для состоятельных клиентов новый продукт — вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ. В частности, Сбер предлагает его клиентам с пакетами услуг «СберПервый» и Sber Private Banking. Минимальный размер вклада — 1 миллион рублей.

По словам собеседника, состоятельных клиентов не так много, но они располагают внушительными суммами. Поэтому такой финансовый продукт подойдет не всем.

«Чтобы не добавлять банку работы, проще ориентироваться на состоятельных клиентов», — отметил специалист.

Он пояснил, что указанные вклады подойдут занятым гражданам, которым не хватает времени мониторить ставки.

Ранее зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила о проработке Банком России вопроса двукратного повышения суммы страхового возмещения по длинным вкладам. Как отмечалось, целью инициативы является повышение популярности вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики.