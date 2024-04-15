Названа категория россиян с самыми быстрорастущими пенсиями

Пенсии работающих россиян за 2023 год выросли почти на 13%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Соцфонда.

К 1 января 2024 года средние выплаты по старости работающим гражданам РФ увеличились до 17,9 тыс. рублей с 15,9 тыс. рублей годом ранее. В то же время размер пенсии незанятым россиянам в среднем вырос на 8% — до 23,5 тыс. рублей с 21,8 тыс. рублей. Разрыв между выплатами этим двум категориям граждан по итогам 2023-го сократился до двухлетнего минимума (СФР публикует данные только с октября 2021-го).

Ранее самозанятым россиянам рассказали, как увеличить пенсию. Им посоветовали самостоятельно вносить добровольные взносы в Социальный фонд.

До этого в Госдуме заявили, что российские власти не обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста.