Строительство названо самой затратной сферой россиян

Аналитики «Авито Услуг» и агентства ОRО представили исследование российского рынка услуг.

«Мы каждый год смотрим на рынок, смотрим, что на нем происходит, и пытаемся понять, какие изменения есть», — сообщил в начале презентации исследования старший управляющий директор «Авито Услуги» Артем Кумпель.

По его словам, компания покрывает большое количество рынков, среди которых рынки товаров, услуг, авто, работы и так далее, и все они между собой тесно связаны. Он отметил, что цифровизация бизнеса стала одним из глобальных трендов в мировой экономике, в цифру переходят целые отрасли, в том числе рынок услуг

Согласно исследованию, на рынке услуг россияне выбирают частников, поэтому здесь больше всего заказов исполняют мастера-одиночки (48 процентов) и микробизнес (27 процентов). Самой популярной в 2023 году стала категория красоты и здоровья, бьюти услугами воспользовались 44 процента опрошенных россиян. Второе место досталось бытовым услугам, которыми интересовались 31 процент респондентов опрошенных. А на третье место по числу заказчиков заняли услуги ремонта, ими воспользовались 29 процентов жителей страны.

Поэтому доли в объемах онлайн-заказов распределились следующим образом: услуги бьюти-специалистов — 18,3 процента, грузоперевозки и курьерская доставка — 18,1 процента, услуги репетиторов — 10,2 процента. А по объему выручки исполнителей на онлайн-рынке услуг лидируют строительные работы (26 процентов), затем в рейтинге следуют производство и обработка (11 процентов), а третье место занимают перевозки и курьерские поручения (9,6 процента).

В исследовании отмечается выросший интерес россиян к услугам частников, чаще всего у них в 2023 году заказывали мелкий ремонт (69 процентов опрошенных) и фото- и видеосъемку (67 процентов респондентов). Кроме того, к мастерам-частникам часто обращаются для получения бытовых (65 процентов респондентов) и бьюти-услуг (58 процентов). А услуги микробизнеса чаще всего привлекают заказчиков в сферах маркетинга и дизайна (43 процента), ухода за животными (40 процентов) и клининга (37 процентов).

Выбирая исполнителя, отмечается в исследовании, россияне прежде всего ориентируются на цену (54 процента), для 28 процентов опрошенных важна скорость оказания услуги, для 26 процентов - рейтинг исполнителя на платформе, для 25 процентов — подробное описание услуги, а для 20 процентов респондентов — примеры работ и портфолио специалистов. Отмечается также, что на выбор исполнителя влияют причины, которые отличаются в зависимости от типа оказываемых услуг. Например, при заказе эвакуатора, курьерской доставке и грузоперевозках в приоритетах — цена и скорость оказания услуги. А выбирая организаторов праздников, бьюти-специалистов, фотографов и операторов, маркетологов, дизайнеров и мастеров по ремонту, россияне ориентируются не только на цену, но и на портфолио и примеры работ исполнителей.

По словам Артема Кумпеля, ожидается, что в ближайшее время отдельные категории услуг полностью перейдут на цифровые платформы.

«Первыми уйдут в онлайн услуги в категориях "красота и здоровье", "перевозки и курьерские поручения", "ремонт помещений и ремонт техники" — большинство пользователей уже сегодня предпочитает выбирать исполнителей на такие задачи в интернете», — подчеркнул он.

Данные исследования. Сроки проведения сбора данных: 01.11.2023 – 27.11.2024. Целевая аудитория: Мужчины и женщины 18-65 лет, заказывали хотя бы одну из категорий услуг по списку через интернет за последние полгода. Выборка: основная — 3049 интервью; буст на отдельные категории - 260 интервью. Вопросы: Какие категории услуг заказывали за последние полгода? Какие заказывали онлайн? Как часто? Что наиболее важно при поиске исполнителя и выборе площадки? Какого исполнителя в итоге выбрали для оказания услуги?