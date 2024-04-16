«Лента.ру» посчитает все льготы россиян с помощью социального калькулятора

В рамках проекта «Имеешь право» доступен удобный сервис, который подскажет читателям, какие бонусы от государства они могут получить

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В 2024 году в России увеличиваются социальные выплаты – индексируется пенсия, размер материнского капитала. 16 апреля 2024 года на крупнейшем федеральном СМИ России «Лента.ру» (входит в Rambler&Co) стартует удобный сервис «Социальный калькулятор», который подскажет, на какие меры экономической поддержки могут рассчитывать граждане страны.

«Лента.ру» при содействии Института развития интернета продолжает спецпроект «Имеешь право», в рамках которого в легкой и доступной форме объясняет, на какую помощь от государства может рассчитывать гражданин и как её получить. Теперь все материалы доступны на отдельном лендинге, разбиты по рубрикам «Жильё и ЖКХ», «Семья и дети», «Образование», «Бизнес», «Пенсия» и «Прочие выплаты». Каждая рубрика содержит удобные карточки, среди которых легко можно найти интересующую тему, почитать подробную статью о ней или посмотреть образовательный видеоролик. Социальный калькулятор открывается по кнопке «Какие льготы могу получить именно я?» в правой верхней части лендинга. После ответов на несколько простых вопросов о себе появятся карточки с базовым набором льгот, на которые можно претендовать.

Проект «Имеешь право» образовывает читателей и рассказывает им, какие возможности создаёт государство для полноценной жизни и самореализации. Когда стоит готовиться к пенсии и как на неё можно накопить? Как получить от государства миллион на открытие своего бизнеса? Также в проекте собраны и не самые очевидные выплаты, например, за счастливый брак. Благодаря доступной информации, наглядным примерам и сервису «Социальный калькулятор», проект «Имеешь право» на «Ленте.ру» становится удобной площадкой для россиян, где собраны ключевые меры экономической поддержки и даны практические советы, как их получить.