Экономист дал совет вложившимся в юань россиянам

Россиянам, которые вложились в юань, сейчас будет гораздо целесообразнее вернуться в рубли, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Совет инвесторам, отдавшим предпочтение китайской валюте, он дал в беседе с «Лентой.ру».

© Bobby Yip / Reuters

Эксперт напомнил, что юань является государственно-регулируемой валютой, поэтому ее курс практически не двигается. «Когда вы конвертируете в юань, а потом в рубли, вы получаете фактически ту же самую рублевую массу, которую вложили в юань, а инфляция-то свое дело за это время делает, она же эту рублевую массу подъедает», — отметил Беляев.

Кроме того, подчеркнул экономист, важно помнить, что вы покупаете валюту по курсу продажи банка, а продаете по курсу покупки. «Между ними разница как минимум 10 процентов, значит, вам надо, чтобы у вас рубль по отношению к юаню подешевел хотя бы на 10 процентов, тогда вы выйдете только в ноль», — добавил аналитик.

Тем, кто уже вложился в китайскую валюту, он посоветовал конвертировать ее в рубли, а рубли положить на вклад в банке, пока сохраняется высокая ключевая ставка.

«Не раньше, чем летом, вообще, приступят к ее снижению, и ее будут снижать по процентному пункту в месяц, так что еще до конца лета как минимум мы можем жить с достаточно высокими ставками по вкладам. Тем более сейчас краткосрочные вклады дают возможность получения относительно высоких процентов, так что вы не теряете контроль над своими деньгами. Если вы увидите, что ставки снижаются, вы буквально спустя три месяца можете эти деньги забрать и конвертировать в доллары или юани или рассмотреть другие инструменты», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее Беляев рассказывал «Ленте.ру» о том, что рубль теряет в своих фундаментальных значениях по отношению к другим валютам, но это не означает, что в них выгодно инвестировать. С его слов, банковские вклады сейчас дают больший доход, чем курсовая разница между рублем и какой-то другой валютой.