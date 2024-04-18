После кончины человека его близким предстоит решить ряд бюрократических вопросов. Пожалуй, самый главный из них — это вступление в наследство. Из-за многообразия документов эта процедура может показаться долгой и сложной. На деле все проще, чем можно подумать. Рассказываем, в какие сроки и как вступить в наследство после смерти близкого.

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Что такое наследство и кому оно положено

Предваряя разговор о том, как получить наследство, разберемся с основными понятиями. Наследство — это имущество (недвижимость, автомобили и другие виды транспорта, денежные средства), доля в бизнесе, а также ряд обязанностей (например, погашение задолженностей, кредитов). Умерший называется наследодателем, а те, к кому переходят имущество и обязанности, — наследниками.

Чаще всего наследниками становятся родственники и иждивенцы. Но в некоторых случаях (при наличии завещания или наследственного договора) получить наследство может и посторонний человек, например друг скончавшегося. Если завещание/договор составлены и заверены, порядок наследования определяется волей усопшего.

Если же завещание отсутствует, то наследники распределяются в установленном Гражданским кодексом порядке. В первую очередь имущество получают:

дети;

родители;

супруг/супруга умершего.

Следующими по очередности идут:

братья и сестры (родные и сводные);

дедушки и бабушки, племянники и племянницы;

тети и дяди;

прадедушки и прабабушки;

дальние двоюродные родственники;

пасынки, отчим и мачеха.

Особняком стоят нетрудоспособные иждивенцы. Далеко не всегда они являются родственниками: достаточно того, что они жили с усопшим как минимум год. Им положена обязательная доля наследства (она даже может быть не прописана в завещании). Главное условие ее получения — нетрудоспособность. Она распространяется на:

несовершеннолетних;

пенсионеров;

инвалидов I–III групп.

Впрочем, имущество из завещания затронут лишь тогда, если незавещанного имущества не хватит для покрытия обязательной доли. Если, к примеру, ребенку завещана квартира, то иждивенец может получить незавещанные ценности, например автомобиль. Если же доля получается неравной, то тогда уже нотариус разделяет завещанную квартиру. При возникновении разногласий наследникам-родственникам и иждивенцам придется решать вопросы через суд.

К слову, иногда родственники не могут быть наследниками. Они не получат имущество усопшего, если уничтожили завещание или подделали его, совершили преступление против наследодателя или остальных наследников, не выполняли свои обязанности (например, были лишены родительских прав).

Наконец, нужно подчеркнуть, что вступление в наследство — это право, а не обязанность. Наследство переходит целиком, а не выборочно. К примеру, нельзя получить квартиру, но отказаться от погашения кредита усопшего. Так что в некоторых случаях, если задолженности слишком велики, наследники и вовсе отказываются от имущества и обязанностей. Если в конце концов наследство остается бесхозным, оно переходит во владение государства.

Как вступить в наследство после смерти близкого

Итак, мы разобрались с основными понятиями. Переходим к вопросу, как вступить в наследство после кончины близкого. Первым делом запишитесь на прием к нотариусу. Выберите нотариат по последнему месту жительства усопшего. Например, если наследодатель был зарегистрирован в Москве, то и идти нужно к любому московскому нотариусу.

Существует также способ так называемого фактического принятия наследства. Оно подразумевает, что человек сразу начинает пользоваться имуществом, например, поддерживает его в хорошем состоянии, оплатил счета, произвел ремонт, погасил долги усопшего. При необходимости (например, если другие родственники обратятся в суд) установить факт пользования наследством помогут чеки за оплату ЖКУ, за смену замков и ремонт и т. п.

Сроки вступления в наследство

Время вступать в наследство приходит сразу после смерти близкого (или после признания его мертвым, если тот, например, пропал без вести). Наследникам дается полгода, чтобы обратиться в нотариат. Иначе придется решать проблему в суде.

Другой вопрос — сколько вступают в наследство? В большинстве случаев свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев после кончины наследодателя.

Как вступить в наследство по завещанию после смерти близкого

Итак, продолжаем разбираться, как вступить в наследство. Первым делом выясним, как вступить в наследство по завещанию после смерти близкого. Имущество переходит к гражданам, указанным в нотариально заверенном завещании (а также к недееспособным иждивенцам, если таковые имеются).

Учтите, что вы можете не знать о существовании завещания. Чтобы выяснить, имеется оно или нет, достаточно подать соответствующий запрос нотариусу. Тот проведет поиск в Единой информационной системе нотариата. Если документ и впрямь существует, вам выдадут справку о том, где он находится и, следовательно, где его можно получить.

Итак, у вас имеется завещание. С ним и нужно отправляться к нотариусу. При себе также надо иметь:

удостоверение личности (паспорт);

подлинник свидетельства о смерти (его можно получить в ЗАГСе);

справка о последнем месте жительства умершего;

документы о недвижимости и движимом имуществе покойного.

Лучше предварительно позвонить в контору и уточнить, какой пакет документов надо взять на встречу. Иногда нотариус сразу требует выписки из ЕГРН, сберкнижки и другие бумаги. (Если последние отсутствуют, нотариус может запросить их самостоятельно). На первой встрече с нотариусом вы подаете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Далее после проверки всех документов необходимо оплатить госпошлину. Ее размер зависит от родственных связей:

супруг/супруга, дети, братья/сестры платят 0,3% от суммы наследства (но не более 100 тысяч рублей);

все прочие наследники платят 0,6% от размера наследства (но не более одного миллиона рублей).

Если наследнику меньше 18 лет или он жил на наследуемой территории (например, вместе с усопшим в его квартире), то пошлина не уплачивается.

Большая часть работы проделана. По истечении полугода после смерти близкого остается получить главную гербовую бумагу — свидетельство о праве на наследство по завещанию. Оно включает информацию о:

нотариусе, выдавшем документ;

наследодателе; наследнике;

имуществе, переходящем к наследнику.

Как вступить в наследство без завещания

Другой вопрос — как вступить в наследство после смерти близкого, если завещания не существует. Порядок действий не меняется: первым делом запишитесь на прием к нотариусу.

Но изменяется пакет необходимых документов. Наравне с перечисленными ранее бумагами возьмите документы, подтверждающие родство. Таковыми служат свидетельства:

о рождении; об усыновлении/удочерении; о заключении брака.

Если вы меняли имя, фамилию или отчество, вам также потребуется свидетельство о перемене имени.

Далее после подачи заявления идут сбор и проверка документов. Затем вы оплачиваете госпошлину. А по истечении полугода нотариус оформит и выдаст свидетельство о праве на наследство по закону.

Как оформить на себя имущество, полученное по наследству

Последний вопрос — что делать с имуществом, полученным по наследству. В случае с недвижимостью право собственности необходимо зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Обратиться предстоит в территориальное отделение Росреестра или в ближайший МФЦ.

Если вам перешла машина, необходимо подать документы в ГИБДД. С собой стоит иметь паспорт, свидетельство о праве на наследство, СТС, ПТС. На обращение в ГИБДД отводится 10 дней после вступления в наследство. Для других видов транспорта — другие требования. Уточнить порядок действий можно у нотариуса.

Итак, мы разобрались с правилами вступления в наследство. За проведение процедуры наследования отвечает нотариус. Так что на первом этапе стоит обратиться к нему и подписать соответствующее заявление. А дальше достаточно следовать его запросам: подавать необходимые документы, оплачивать пошлину и так далее.