Доходы россиян рекордно выросли

Реальные располагаемые доходы россиян (без учета налогов, с поправкой на инфляцию) в 4 квартале 2023-го увеличились на 8%. Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты сообщает газета "Известия".

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в РФ обновил свой рекорд. В 4 квартале 2023 года он составил 8%, что стало максимальным значением с 4 квартала 2009 года, когда отмечался восстановительный рост после финансового кризиса.

Годовой же прирост реальных располагаемых доходов в 2023 году составил 5,4% – это максимальный показатель с 2010 года. Отмечается, что в 2022 году реальные располагаемые доходы россиян упали на 1%.

Министерство экономики в 2023 году прогнозировало рост реальных располагаемых доходов на уровне 4,3%. В 2024 году ведомство ожидает замедление динамики до 2,6–2,7%.

Эксперты отмечают, что рост показателя зависит от ВВП, который в прошлом году зафиксировал высокий уровень – 3,6%. Кроме того, в 2023 году наблюдалась рекордно низкая безработица и дефицит кадров, что привело к росту зарплат. Помимо прочего, в 4 квартале 2023 выросли номинальные зарплаты бюджетников.

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Ранее Владимир Путин заявил, что новая пилотная модель оплаты труда бюджетников будет запущена в ряде регионов. В частности, власти всей страны должны перейти на нее уже в 2027 году, добавил лидер страны. По его словам, важно добиться роста доходов квалифицированных и нужных стране специалистов.