Эксперты предрекли «революцию зарплат» в России

В России, возможно, начинается «зарплатная революция». Об этом сообщает РБК со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.

Экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов в своем докладе отметил, что приблизить начало «революции зарплат» в России могло проведение специальной военной операции на Украине. Он указал на появление на рынке труда нового стандарта, ведущего к отказу россиян от дешевого труда.

По словам экономиста, «высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда — хотя бы из соображений удержания занятых». По его мнению, военнослужащие будут отказываться от возвращения на старую работу, на которой предлагается меньший оклад, и займутся поиском работы, которая соответствует их новому статусу и предыдущей зарплате.

Однако такая тенденция негативным образом повлияет на экономику и повлечет за собой высокую мобильность работников, говорится в публикации. Вместе с тем специалисты считают, что это может стимулировать технологическую модернизацию и рост автоматизации производства.

ЦБ заявил о рекордной нехватке работников в России

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что работникам, желающим попросить о прибавке к зарплате, нужно учитывать несколько факторов, прежде чем говорить с руководством, в том числе финансовое состояние компании и свой вклад в ее развитие.