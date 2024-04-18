Перечислены главные правила финансового благополучия

Россияне могут достигнуть финансового благополучия при соблюдении нескольких правил. Об этом заявил «Известиям» директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров.

Во-первых, работу следует найти по душе, заявил собеседник. Так, работать исключительно ради денег не следует из-за риска выгорания. Более эффективных финансовых результатов можно достичь, если деятельность приносит удовольствие, добавил эксперт.

Также он рекомендует постоянно повышать квалификацию и приобретать новые навыки. Это позволит «систематически расти в доходе», указал Тихомиров.

Кроме того, он советует формировать накопления и в дальнейшем их инвестировать. При этом следует не забывать о базовых принципах финансового планирования, подчеркнул эксперт. По его словам, фундаментом финансового портфеля является создание накоплений в размере трех-шести ежемесячных доходов.

Затем человек может переходить к созданию накопительной страховой части в размере примерно одного годового дохода, заявил эксперт. После этого стоит заняться формированием пенсионного резерва, который обеспечит доход по окончании трудовой карьеры не ниже 40% от сегодняшнего дохода, отметил специалист. И уже потом можно инвестировать деньги, добавил он.

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Ранее сообщалось, что, по данным международной образовательной платформы DEFIN, более половины (51%) опрошенных россиян заявили об отсутствии у них сбережений. 12% находятся в процессе накопления. И только у 37% россиян есть финансовая подушка безопасности.