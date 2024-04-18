Организациям-банкротам разрешили тратить деньги на зарплату сотрудникам

Арбитражный суд Центрального округа признал законным выплаты компанией, находящейся в стадии банкротства, зарплаты своему сотруднику. Кредиторы должны с этим смириться.

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"Оспаривание сделок по перечислению зарплат работникам - довольно распространенная ситуация на рынке банкротств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - пояснил вице-президент Гильдии Российских адвокатов Никита Филиппов. - Чаще всего выплаты по зарплате оспариваются арбитражным управляющим по мотиву ее неравноценности или созданию видимости трудовых отношений с работником, что направлено на причинение вреда конкурсным кредиторам должника-банкрота".

На третьем месте, продолжает адвокат, по своему общему количеству находятся споры, связанные с выплатами зарплат контролирующим должника лицам, чьи действия привели к банкротству обществ.

"Требования таких лиц перед обществом могут быть субординированы с требованиями других кредиторов и погашены после их удовлетворения", - поясняет Никита Филиппов.

В данном случае, в суд обратился конкурсный управляющий одной из курских компаний. Он просил признать недействительными сделками платежи заместителю генерального директора, гражданину Б.: речь шла о выплате зарплаты. Управляющий посчитал, что руководитель должен вернуть более 365 тысяч рублей, которые, на его взгляд, компания ему переплатила. Однако суды защитили кошелек человека.

"Арбитражные суды безоговорочно согласились с тем, что спорные перечисления в счет выплаты зарплаты заместителю директора не вышли за пределы обычной хозяйственной деятельности общества, - рассказал старший юрист Бюро адвокатов "Де-юре", кандидат юридических наук Сергей Бибиков. - Они ничем не отличались по своему размеру от аналогичных выплат, производимых работодателями по выплате зарплаты трудовому коллективу, а равно данные перечисления заместителю директора производились тогда, когда зарплата выплачивалась другим работникам общества. В своих постановления суды дословно указали, что "платежи по погашению задолженности совершались не только в пользу Б., но и в пользу 59 работников, что соответствует платежам, совершаемым в рамках обычной хозяйственной деятельности должника-банкрота". Проанализировав условия трудового договора с заместителем директора, суды пришли к выводу о том, что размер начисленной и выплаченной ежемесячной зарплаты Б. (34 800 ₽ в месяц) соответствовал допустимым средним значениям по выплате зарплаты трудовому коллективу".

Так уж сложилось, продолжает юрист, что выплата высоких заработных плат работодателями априори рассматривается арбитражными управляющими как типичная схема по выводу средств из конкурсной массы должника через работника, что не всегда соответствует этим представлениям.

"Такими недействительными сделками, в том числе, могут быть признаны заключение трудового договора с работником в отсутствие объективной необходимости, подписание дополнительных соглашений об увеличении размера зарплаты, вынесение приказов о премировании, возмещение командировочных, перечисление средств работодателем с назначением платежа "зарплата" в отсутствие обоснованности самих выплат и т.п., - рассказывает Сергей Бибиков. - В тоже время сделки по перечислению зарплаты не могут быть оспорены, если они были совершены работодателем в обычной хозяйственной деятельности, если сумма зарплатных выплат работнику не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период. При определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, судами сравниваются условия совершения данного платежа с аналогичными выплатами работнику в течение продолжительного периода времени".

Как показывает судебная практика, типичными могут признаваться такие действия сторон, которые не несут риск утраты или выбытия имущества из конкурсной массы должника.

"Применительно к трудовым отношениям это означает то, что перечисление зарплаты, надбавок и компенсационных выплат работнику должно производиться с учетом его трудовой функции в обществе, в ходе выполнения которой предполагается получение работодателем положительного экономического результата", продолжает юрист.

По его словам, нельзя не заметить, что в судебной практике обозначился тренд на защиту прав работника, в том числе и менеджеров компаний, при оспаривании подобных сделок.