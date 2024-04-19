Дачникам напомнили о штрафах за сорняки

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил об административной ответственности до 5 тысяч рублей за сорняки на дачном участке.

"Административная ответственность за наличие на земельном участке сорной растительности предусмотрена региональными нормативными актами. Например, в Москве и Московской области отсутствие мер по искоренению борщевика сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей на граждан", - сказал Чаплин РИА Новости.

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По словам депутата, собственники земельных участков обязаны эксплуатировать их в соответствии с предназначением, и ни в коем случае не навредить окружающей среде.

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