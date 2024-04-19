Эксперты рассказали, стоит ли вкладывать сбережения в нацвалюту Китая

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали о перспективах вложений в китайскую валюту.

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В компании «БКС Мир инвестиций» отметили, что в связи с высокими рисками санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран юань в последние несколько лет стал фактически единственной иностранной валютой, в которой можно безопасно хранить безналичные средства. По словам эксперта по фондовому рынку фирмы Дмитрия Бабина, в России теперь есть большое число долговых инструментов, номинированных в юанях.

При этом специалист отметил, что на мировом рынке это не свободно конвертируемая валюта. Также он подчеркнул, что юань относится к валютам развивающихся стран, поэтому очень чувствителен как к внутренним экономическим тенденциям, так и к трендам мировой экономики.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, несмотря на все нюансы, которые влияют на курс нацвалюты КНР, юань действительно стоит внимания. Среди валют дружественных стран он выглядит наиболее выгодным вложением, отметил он.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода выступил с предупреждением относительно вложений в юань. По его словам, если власти Китая захотят обесценить свою национальную валюту, чтобы поддержать экспортеров, они это сделают в один момент.

«Так что хранение денег на рублевых депозитах все-таки менее рискованно, чем вложения в юань», - пишет издание со ссылкой на эксперта.

Экономисты рекомендуют складывать сбережения в юань для диверсификации портфеля.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года через международную систему SWIFT в юанях было совершено рекордное количество расчетов. Доля китайской национальной валюты увеличилась до 4,69%.