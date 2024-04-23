Эксперты напомнили о повышении зарплат с 1 мая

В России в мае начнется сезонный рост зарплат в нескольких отраслях экономики. Об этом сообщает Life.

По словам генерального директора ГК «Стройсинтез» Виктора Лукина, май является временем увеличения заработных плат в строительной сфере. Он отметил, что квалифицированные специалисты, настроенные на долгосрочную работу, могут рассчитывать на прибавку на уровне 10–20%.

Директор по продажам «Авито. Работы» Роман Губанов обратил внимание на то, что в стране уже наблюдается рост средних зарплатных предложений в сегменте туризма.

«Сейчас в целом наблюдается общерыночный рост зарплат, связанный с нехваткой рабочей силы. Он затрагивает работников сельскохозяйственной отрасли, строительства, медицины, офисных сотрудников и сотрудников по обслуживанию клиентов», — сообщает издание со ссылкой на эксперта по финансовым рынкам Николая Солабуто.

По словам директора по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анны Гондусовой, в теплый сезон зарабатывают больше люди, задействованные в посевных и в целом в сельском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что, по данным Центробанка РФ, в России зафиксирован рост предлагаемых зарплат на 12, 7% в январе-марте.