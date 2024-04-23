В России продлили на семь лет выплату на ипотеку для многодетных семей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о продлении программы выплат по 450 тыс. рублей многодетным семьям в помощь на погашение ипотеки. Соответствующей информацией он поделился в ходе заседания кабмина, передает ТАСС.

Меры пролонгированы до 2031 года, уточнил Мишустин.

По его словам, в настоящее время семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. В 2023 году было предоставлено около 190 тыс. таких выплат, подчеркнул председатель правительства.

«Теперь мы продлеваем такую меру еще на 7 лет — для тех, у кого третий и последующий ребенок родятся до 31 декабря 2030 года», — заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что в общей сложности на эти цели требуется более 600 млрд рублей дополнительно, в том числе около 50 млрд рублей — в текущем году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки с сохранением ставки не выше 6% для семей, имеющих детей в возрасте до шести лет.