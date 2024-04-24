Эксперт рассказала об опасности «карманных» банков маркетплейсов

Пользоваться виртуальными картами маркетплейсов следует с осторожностью, так как они несут в себе некоторые риски. С таким предупреждением выступила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

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По словам эксперта, от имени банков они могут рассылать информацию доверчивым гражданам с предложением поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам.

Кроме того, пользователи могут быть вовлечены в сложные схемы, предполагающие предоставление личных данных, в частности сведений о банковских картах, заявила собеседница. Так, человек может потерять все накопления.

Еще одной опасностью является рассрочка, предоставляемая маркетплейсами, подчеркнула Белянчикова. За нарушением графика платежей могут последовать штрафные санкции, отметила специалист. Также, по ее словам, рассрочка предоставляется по высоким ставкам. Их могут «зашивать» в цену, чтобы не человек не заметил высоких цифр, констатировала собеседница.

Ранее в Сбере сообщили «Известиям», что аферисты усовершенствовали схему доступа к счетам граждан и получают кредиты в микрофинансовых организациях на имя жертвы с помощью ее собственной учётной записи на Госуслугах.