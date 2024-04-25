$92.51-0.7998.91-0.65
Почта

Могут ли банки помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит

Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова объяснила, могут ли банки могут помешать пенсионеру оформить кредит.

Могут ли банки помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит
© РИА Новости

По словам Солдатенковой, в настоящее время нет законодательного запрета на выдачу каких-либо кредитов людям пожилого возраста, к тому же многие банки считают таких клиентов весьма выгодными заемщиками.

Однако в борьбе с мошенниками, банки могут уточнять информацию, действительно ли пенсионер хочет оформить кредит. Некоторые кредитные учреждения могут заинтересоваться и фактом перевода денежных средств. Наиболее эффективным средством в борьбе с мошенниками специалист назвала повышение финансовой грамотности населения: объяснять пенсионерам, как не попасться на удочку мошенников.

«С 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников», – сказала Солдатенкова в разговоре с агентством «Прайм».

Ранее юрист Иван Соловьев оценил внедрение механизма «второй руки» для защиты пенсионеров. По его словам, нововведение Банка России поможет борьбе с мошенничеством.

Личный счет
Полина Зиновьева
Иван Соловьев
Банк России