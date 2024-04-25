Стало известно об отказах в открытии счетов гражданам РФ в Турции

Счета в частных банках Турции открывают россиянам при усиленном контроле головных офисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из частных банков страны.

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В некоторых случаях есть ограничения, отметил собеседник агентства. Банк сначала уведомляет головной офис о запросе с соответствующими документами. После этого идет процесс расследования обращения, который занимает минимум три дня, указал источник.

После поступления одобрения из головного офиса финансовая организация открывает счет, добавил он.

Источник отметил, что для открытия банковского счета россияне должны иметь неснимаемый депозит минимум в 10 тысяч долларов США.

Ранее Telegram-каналы проинформировали о том, что гражданам РФ массово начали отказывать в открытии банковских счетов в Турции.