Российские аналитики рассчитали индекс шашлыка

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс шашлыка. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Как выяснили эксперты, средняя цена на шашлык из свинины в период с 1 по 23 апреля 2024 года составила 464,33 рубля.

Отмечается, что цена выросла на 10%, а продажи — на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Средняя цена на шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года составляет 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%», — подчёркивается в исследовании.

При этом средняя цена на шашлык из курицы выросла на 25% и составила 339,96 рубля, а на шашлык из индейки — выросла на 16% и составила 457,62 рубля.

В исследовании также отмечается, что на комплект шампуров средняя цена составила 294,34 рубля, на мангал — 442,35 рубля, на уголь — 213,24 рубля, на средства для розжига — 126,05 рубля.

Всего было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.

Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс блина.