В России выросло число самозанятых

Число самозанятых предпринимателей в России в 2023 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом, выросли и их обороты, однако средний чек в этой сфере сократился. Об этом свидетельствует исследование ЮKassa (сервис для приема платежей финтех-компании ЮMoney), с которым ознакомился ТАСС.

"В 2023 году общее число подключенных к ЮKassa самозанятых выросло на 33%, их обороты увеличились на 38%, количество принятых платежей - на 80%, а число плательщиков - на 34% год к году. Средний чек при этом снизился на 23%, до 934 рублей", - говорится в исследовании.

Число самозанятых мужчин в 2023 году увеличилось сильнее, чем общее количество самозанятых женщин, - на 55% и на 22% соответственно. Аналогичным образом обстоит ситуация с динамикой оборота: рост составил 52% и 28% соответственно.

Однако общий годовой оборот у самозанятых женщин оказался на 45% выше, чем у мужчин. Средний чек среди женщин снизился на 5%, до 1,366 тыс. рублей, среди мужчин - на 34%, до 640 рублей.

"Снижение среднего чека можно объяснить тем, что самозанятые, которые только выходят на рынок, часто устанавливают более низкие цены на свои товары и услуги. Так они могут продавать больше товаров и набирать лояльную аудиторию", - пояснил начальник отдела электронной коммерции ЮMoney Никита Савельев, слова которого привели в пресс-службе компании.

О регионах и сегментах работы самозанятых

По данным аналитиков, в 2023 году число самозанятых больше всего выросло в Дагестане, Тыве и Чечне - в три раза в каждом регионе. За ними в рейтинге следуют Читинская (плюс 84%), Орловская (плюс 83%), Курганская (плюс 81%), Калининградская (плюс 70%) и Мурманская (плюс 67%) области. В Москве и Санкт-Петербурге самозанятых стало на 27% и 20% больше соответственно.

"Среди категорий, в которых работают самозанятые, больше всего вырос сегмент одежды для мужчин и женщин. За год оборот таких платежей увеличился в четыре раза", - отметили в ЮKassa.

Одновременно заметное увеличение числа самозанятых предпринимателей наблюдалось в сегменте цифровых товаров (оборот платежей возрос вдвое по сравнению с 2022 годом), детских товаров (плюс 93%), в категории бытовой техники и электроники (рост на 58%).