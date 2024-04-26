Пенсионерам рассказали о предстоящих в мае выплатах

Пенсии в начале мая начислят гражданам по измененному графику. Об этом сообщает Life.

В региональных отделениях Социального фонда России указали на корректировку графика работы в связи с майскими праздниками. Так, на этой неделе обслуживание клиентов будет проходить в том числе и в субботу, 27 апреля, поскольку данный день официально считается рабочим, пишет издание.

По словам юриста Елены Кузнецовой, если деньги приходят на карточку, то они поступят день в день по графику или раньше, если день выдачи окажется выходным или праздничным.

Подчеркивается, что сумма пенсии некоторым категориям получателей будет пересчитана. Скорректируется размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также пенсионерам из числа отдельных категорий работников угольной промышленности, указывают специалисты.

По их словам, некоторым гражданам направят выплату в 10 тысяч рублей. На нее могут рассчитывать пенсионеры, имеющие отношение к Дню Победы и ВОВ. Как отмечается, к этой дате предусмотрены и региональные доплаты. Суммы разные и отличаются в зависимости от региона и категории получателя. Доплата может составлять от 3000 до 50 000 рублей, пишет издание со ссылкой на экспертов.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко заявил «Известиям», что прежде всего на размер будущей пенсии влияет период трудового стажа. Также важен размер зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за каждый год, отметил он.