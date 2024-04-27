В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют

Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют, среди которых — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России.

Соответствующий документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что исключение будет сделано только для майнеров цифровых валют и тестовых проектов ЦБ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что в II квартале 2024 года курс биткоина имеет хорошие перспективы для роста.

Также статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что ведомство видит тенденцию к росту оборота криптовалют в России.