Эксперт дала совет, как обезопасить себя от импульсивных покупок

Существует несколько способов обезопасить себя от совершения импульсивных покупок. Об этом заявила в беседе с «Известиями» Владелица консалтинговой компании Аналитический центр «Альтернатива» и Бизнес Академии Ольги Малковой, руководитель регионального офиса Налогового бюро Союза «Палаты налоговых консультантов» Ольга Малкова.

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Собеседница назвала бюджетирование умным механизмом. Так, следует четко знать, какая сумма обязательно нужна на расходы в этом месяце. Ее нужно резервировать, отметила эксперт.

«Часть заработанного (не меньше 10%) важно зарезервировать сверх обязательных расходов — это непредвиденные траты. Если вы не замечаете, как прикладываете карту к терминалу, как быстро списываются ваши деньги, то заведите две карты», — заявила Малкова, отметив, что при получении зарплаты следует перевести сумму обязательных расходов на вторую карту.

Также целесообразно осуществлять перевод на вторую карту некой суммы от каждой зарплаты и только с нее брать деньги на определенные нужды, указала эксперт.

Ранее сообщалось, что, по данным банка «Русский стандарт», в январе-марте 2024 года 71% платежей россиян по выходным пришелся на супермаркеты.