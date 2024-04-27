Мошенники научились красть личные данные получателей госпособий

В России обнаружили фальшивые сайты, на которых предлагалось крупное денежное пособие от лица государства. Они были заблокированы специалистами ГК «Солар», передает агентство «Прайм».

Как уточнила пресс-служба, через них злоумышленники крали персональные данные. Кроме того, на устройства жертв под видом «сертификата безопасности» или «антиспам-программы» устанавливали вредоносное ПО (ВПО). Схема была нацелена на получение аферистами доступа к банковским аккаунтам пользователей, отметили в компании.

Фишинговый сайт имитировал сайт «Госуслуг», подчеркнула пресс-служба.

Ранее в банке «Тинькофф» сообщили о разработке системы, которая может находить дропов. Речь идет о клиентах, оформляющих карты для мошенников, чтобы те могли выводить на них средства жертв.

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Среди признаков, которые указывают то, что клиент мог оформить карту, чтобы продать или передать ее мошенникам, — переоформление на другой номер телефона, поступление небольших сумм сразу после открытия счета для «прогрева» дропа, указали в кредитной организации.