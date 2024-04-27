Верховный суд разъяснил, как делить долги между супругами
Для признания долгов по кредитам супругов общими требуется доказать, что деньги шли на семейные нужды. «Российская газета» разбиралась, на кого ложится данная обязанность.
В публикации говорится о споре между супругами из Тульской области. Они оба хотели, чтобы долги каждого из них признали общими, а с оппонента взыскали компенсацию. Однако местным судам не удалось найти общего решения.
Как отметили в Верховном суде, долг может быть признан общим только если доказано, что деньги были использованы на нужды семьи, и это должен доказать тот, кто хочет разделить долги.
«Судьи напомнили, что по статье 45 СК, если долги есть только у одного супруга, то и взыскание должно быть обращено только на его имущество, то есть у каждого могут быть собственные долги», - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в 2023 году количество россиян-должников по кредитам выросло до рекордных показателей.
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