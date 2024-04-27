В Минтруде разъяснили порядок оплаты работы в праздничные дни

Работающие по стандартному пятидневному графику россияне с завтрашнего дня уйдут на длинные четырехдневные выходные. Но такая возможность есть не у всех. Огромное количество компаний просит сотрудников поработать в выходной, но оплачивает эту работу не всегда в соответствии с законом.

Часто организации на время праздников назначают дежурных, которые возьмут на себя решение оперативных вопросов, если такие возникнут. В случае, если таких задач не возникает, сотрудник может отдыхать, но держать телефон неподалеку. Из-за того, в что включенность таких дежурных работу не большая, некоторые работодатели считают, что оплачивать эту работу не обязательно. Однако с этим в корне не согласился Минтруд. В апреле этого года министерство выпустило разъяснение, в котором указало на необходимость оплаты таких дежурств наравне с работой в выходные дни. В этом вопросе работодателям нужно руководствоваться статьей 153 ТК, говорится в письме от 01.04.2023 № 14-5/ООГ-1871. Оплачиваться такая работа должна не менее чем в двойном размере с учетом того, что выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются частью заработной платы. Также сотруднику может быть предоставлен дополнительный день отдыха.

Также и всех остальных случаях, когда сотрудник должен работать в выходные и праздничные дни, это время работы должно быть оплачено ему в двойном размере.

В Роструде пояснили, что не все сотрудники на пятидневки имеют одинаковый график выходных. Общим выходным днем по закону является воскресенье. А вторым может быть суббота и понедельник. Для последних 29 апреля будет являться выходным днем, а 30 апреля - обычным рабочим днем.

В России хотят разрешить продлевать майские праздники при одном условии

Нестандартные дни отдыха и у сотрудников, которые работают по графикам или посменно. Для таких работников рабочие и выходные дни определяются графиком, который может предусматривать рабочий день в дни майских праздников, и работник должен будет выйти на работу в соответствии со своим графиком, отметили в Superjob. Но нужно учесть, если смена работника выпадет на 1 или 9 мая, эти дни также должны быть оплачены в повышенном размере, независимо от того, что такая работа запланирована графиком.