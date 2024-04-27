Как законно сэкономить на электроэнергии

Чтобы меньше платить за электроэнергию достаточно просто заменить некоторые приборы и лампочки. Также не стоит забывать об уходе за техникой для ее более стабильной работы. Эти и другие советы — в материале URA.RU.

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Более эффективная техника

Стоит проверить энергоэффективность электроприборов. Может потребоваться вложение средств, но обновление техники до более экономичных моделей (с маркировкой «А», «А+», или «А++») со временем окупится за счет снижения потребления электроэнергии. При этом следует избегать приборов с маркировкой «В» и ниже, так как они приведут к большим расходам, передает портал «Узнай.ру».

Использование двухтарифных счетчиков

Двухтарифные счетчики могут быть выгодны при интенсивном использовании бытовой техники в ночное время. Для этого нужно оценить частоту использования стиральной и посудомоечной машины, чтобы определить целесообразность установки такого счетчика.

Отключение неиспользуемых приборов

Неиспользуемые электроприборы и зарядные устройства следует отключать от сети, так как они продолжают потреблять энергию. Для таких случаев можно установить розетки с выключателями, чтобы не приходилось постоянно выдергивать вилку.

Экономия на кухне

Холодильник нужно регулярно размораживать и чистить радиаторы. Это поможет уменьшить энергопотребление.

Для электроплиты стоит использовать посуду подходящего размера. При этом воду при готовке лучше кипятить в чайнике.

При работе с духовкой лучше использовать режим конвекции. Также лучше не открывать дверцу во время приготовления пищи.

У микроволновой печи лучше избегать частого открывания дверцы. Следует следить за чистотой устройства для более дорогой его эксплуатации.

В электрическом чайнике лучше кипятить столько воды, сколько необходимо в данный момент. Будет не лишним также прочищать устройство, чтобы избежать накипи.

Посудомоечную машину лучше использовать, когда она полностью загружена. Для мытья не слишком грязной посуды стоит использовать режим ECO для экономии энергии.

Работа с бытовой техникой

В стиральной машинке стирать вещи нужно при полной загрузке. При этом не стоит перегружать ее, так как вещи плохо отстираются.

Не нужно работать со слишком высокими температурами. Для экономии электроэнергии лучше пользоваться специальными средствами при стирке в не слишком горячей воде. Кроме того, одежда, которая стирается при низких температурах, меньше изнашивается.

По аналогии с посудомоечной машинкой стоит прибегать к экологичному режиму. Также необходимо бороться с известковым налетом и накипью.

Уход за утюгом

Рекомендуется выбирать модели с антипригарным покрытием и оптимальной мощностью. Также нужно регулировать температурный режим в соответствии с типом ткани. Не нужно забывать о чистке устройства для более экономичной работы.

Эффективное использование пылесоса

Пылесос необходимо поддерживать в чистоте для улучшения его работы. Также нужно очищать фильтры. Когда они забиваются, пылесос начинает потреблять больше энергии, а позже ломается.

Экономия при использовании кондиционера

Желательно регулярно чистить фильтры и избегать открытия окон во время работы прибора. Следует выставлять автоматический режим, при котором кондиционер выключится, когда в помещении будет оптимальная температура.

Рациональное использование водонагревателя

Рекомендуется устанавливать оптимальную температуру водонагревателя и использовать режимы экономии, если таковые имеются. Кроме того, лучше использовать экономный режим, а душ принимать не более 20 минут.

Экономия с освещением

Следует выключать свет при уходе из комнаты или использовать датчики движения. Также можно перейти на зональное освещение и энергосберегающие лампы.

Отопление

Выбирайте подходящий обогреватель. Например, существуют экономичные устройства, потребляющие минимум энергии.

Кроме того, можно использовать кондиционер в режиме обогрева, пока температура на улице не опустилась ниже минус пяти градусов. Также стоит убедиться в герметичности окон перед наступлением холодов. Так, мастер может установить ручки в «зимний режим», который есть у современных пластиковых окон.