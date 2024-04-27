Операции с криптовалютой сравнили с «кирпичом в посылке»

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сравнил операции с криптовалютой с «кирпичом в посылке». В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что граждане, покупающие криптовалюту, никаких гарантий сохранности своих средств не получают.

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По словам собеседника, то количество воровства, которое происходит на операциях с криптовалютой, «конечно, выходит за все рамки здравого смысла». В этой связи, как уточнил он, люди действуют на свой страх и риск.

«Это все равно, что мы с вами будем покупать сейчас какие-нибудь украшения племени мумба-юмба, которые находятся не на территории России. Мы не понимаем, куда обращаться в случае, если нам не продадут их, а деньги уже перечислили. Или вместо них придет в посылке кирпич. Примерно то же происходит с криптовалютами», — указал специалист.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Газете.Ru», что ограничение организации обращения криптовалют, подразумевающее запрет на переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, подорвет обороноспособность России.

Депутат подчеркнул, что криптовалюта нужна для покупки санкционных товаров из-за границы.