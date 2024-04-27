Росстат: Реальные зарплаты в РФ в феврале увеличились на 10,8 процента

Реальные зарплаты в России за февраль текущего года выросли на 10,8 процента. Об этом в субботу, 27 апреля, рассказали в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

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Так, темп роста реальных зарплат россиян увеличился в феврале до 10,8 процента после 8,5 процента в январе. При этом за первые два месяца текущего года динамика показателя составила 10 процентов.

Кроме того, уровень бедности в стране за минувший год составил 8,5 процента, следует из отчета Росстата на официальном сайте ведомства.

В конце марта стало известно, что Россия заняла пятое место в рейтинге по темпу развития экономики в странах G20 в 2023 году. Согласно статистике, отечественная экономика в минувшем году выросла на 3,6 процента, компенсировав спад, произошедший годом ранее.

Президент России Владимир Путин 4 апреля выступил на XII Съезде Федерации независимых профсоюзов России. В своем обращении российский лидер оценил ситуацию на трудовом рынке страны, дал напутствия выпускникам учебных заведений и рассказал о главных изменениях в зарплате граждан РФ. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».