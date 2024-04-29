ЦБ создаст новый механизм для борьбы с финансовыми мошенниками

Банк России разрабатывает концепцию нового механизма - кредитного антифрода, сообщили "Российской газете" в пресс-службе регулятора. Его главная цель, как отмечают там, - борьба с мошенниками и оформлением кредитов под их влиянием. По словам экспертов, это позитивно повлияет на рынок и обезопасит граждан.

"Планируется, что механизм будет включать "период охлаждения", когда банк или микрофинансовая организация уже одобрили потребительский кредит или заем, но денежные средства заемщику могут быть выданы или перечислены только через определенный период времени", - рассказали в пресс-службе Банка России.

Цель нового механизма - противодействие оформлению кредитов и займов под влиянием мошенников с последующей отправкой им заемных средств. Такая безусловная приостановка передачи денег заемщику, говорят в ЦБ, будет действовать в отношении крупной суммы. Однако ее размер предстоит определить дополнительно.

Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в начале года уже обсуждалась такая идея, чтобы необеспеченные кредиты все-таки имели "период охлаждения". Речь тогда шла о сумме выше 1 млн руб.

"Вполне возможно, что мы эту норму узаконим, по крайней мере работа в этом направлении началась", - говорил он.

Антифрод, или "борьба с мошенничеством" дословно, включает в себя меры по предотвращению мошеннических операций. Это автоматизированные программы, оценивающие транзакции по выделенным критериям. И если, например, они подозрительны, проводится более тщательная проверка, разрешать ли или блокировать операцию.

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале года заявляла, что "кредит за несколько минут - это здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты".

"Этот временной интервал между одобрением и выдачей заемных денег позволит человеку осознать и взвесить принятое решение и при необходимости отказаться от их получения, в том числе если на него влияли мошенники", - рассказали "Российской газете" в ЦБ.

Как отметил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, разрабатываемая мера может быть действительно полезна для борьбы с мошенниками. Но пока непонятно, как это будет реализовано на практике, а также то, от какой суммы займа будет работать.

"Так, если эта сумма будет превышать порог среднего займа, выдаваемого среднестатистической жертве мошенников, эффект от внедрения данной меры будет незначителен. Кроме того, необходимо соблюсти баланс между правом заемщика на распоряжение денежными средствами и его защитой от мошеннических действий", - говорит Лопатин.

В банке ВТБ также сообщили, что поддерживают инициативу Банка России. "Однако считаем, что такие требования должны в обязательном порядке распространяться на всех участников рынка", - рассказали в пресс-службе банка. Предложенный механизм, как отмечают там, будет применяться только к подозрительным операциям и может быть использован банками вместе с другими способами защиты и алгоритмами противодействия хищениям.

Подобная инициатива кажется наиболее действенной в вопросах антифрода, рассказала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. По данным ЦБ, в прошлом году финансовые мошенники украли 15,8 млрд руб. Это на 33 % больше, чем годом ранее. И большинство операций подобного плана, по словам эксперта, было основано на методах социальной инженерии.

"Мошенники использовали методы убеждения граждан, направленные на выманивание денег "в моменте", чтобы у жертвы не было времени на раздумья", - добавила она.

При этом некоторые банки в индивидуальном порядке уже применяли "период охлаждения" к подозрительным операциям.

"Как показала практика, обычно человеку достаточно суток, чтобы понять, что он имеет дело с мошенниками. - пояснила Романенко. - За это время жертва злоумышленников может поговорить с родственниками или сотрудниками банка". А с учетом совершенствования нейросетевых технологий и методов убеждения, такая инициатива, препятствующая моментальному получению крупной суммы, просто необходима, делает вывод эксперт.

"Дополнительно на этапе одобрения заявки клиента на получение кредита мы применяем "период охлаждения", который действует несколько дней. Эта мера активно используется во многих банках", - добавили в ВТБ.

При этом существуют и другие средства: лимиты на денежные переводы, скрытая информации об остатках по счетам, вкладам и кредитам. Можно и ограничить удаленный доступ к счетам, чтобы обслуживание происходило исключительно в офисах.

Если срок будет более одного дня, то защита действительно будет работать, добавила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.