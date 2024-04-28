Коллекционеры платят тысячи долларов за однодолларовую купюру с ошибкой

Некоторые американские коллекционеры монет и валюты готовы платить тысячи долларов за редкие однодолларовые банкноты, на которых имеется определенная ошибка печати, допущенная Бюро гравировки и печати США.

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Чад Хоук, вице-президент PMG, профессиональной компании по оценке бумажных денег, сказал Fox Business, что Федеральная резервная система США напечатала два набора однодолларовых банкнот: один в 2014 году, другой в 2016 году с одной конкретной ошибкой. В результате в обращение было отправлено более 6 миллионов неправильно напечатанных однодолларовых банкнот, прежде чем ошибка была обнаружена.

"В 2014 и 2016 годах Федеральная резервная система разослала приказы учреждениям в округе Колумбия и Форт-Уэрте продолжать печатать одни и те же серийные номера", - сказал Хоук.

Проблема возникла, объяснил эксперт, когда доллары напечатались с повторяющимися серийными номерами, а каждая банкнота, находящаяся в обращении, должна иметь уникальный серийный номер для ее идентификации. Сообщается, что Бюро гравировки и печати США не заметило ошибку, но коллекционеры валюты обратили на это внимание.

Теперь они вместе с потребителями охотятся за купюрами в диапазоне серийных номеров и в конечном итоге надеются найти совпадающие пары долларовых купюр с одинаковыми серийными номерами, поскольку именно в этом заключается их ценность.

"Если вы обратите внимание на перечисленные диапазоны серийных номеров, то их общее количество составляет около 6 миллионов", - сказал Хоук.

По данным Wealthy Nickel, сайта финансов, долларовые купюры, которые могут стоить тысячи, имеют три показателя: серийная дата, расположенная рядом с фотографией Джорджа Вашингтона, должна читаться как "Серия 2013". На банкноте должна быть печать Федеральной резервной системы "B" над серийным номером. Серийный номер должен заканчиваться звездочкой (*) и находиться в диапазоне B00000001* - B00250000* или B03200001* - B09600000*. По словам Хоука, вероятность того, что у среднестатистического гражданина окажется в кошельке одна из долларовых купюр, не так уж и мала.

"Учитывая срок годности долларовых банкнот 2013 года, они все еще в обороте", - добавил он.

Пока что удалось найти девять, по две, одинаковых купюр, одна пара была продана коллекционеру в 6 тысяч долларов.

Хоук сказал, что, поскольку ценность заключается в составлении пары, любой, у кого есть однодолларовая банкнота, находящаяся в диапазоне серийных номеров, должен начать с поиска в интернете.