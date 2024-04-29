Названа максимальная выплата по беременности

Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Говырин заявил, что максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что все трудящиеся женщины, в том числе самозанятые и индивидуальные предприниматели, имеют право на компенсации в период беременности и после родов. По словам парламентария, выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, но их делают только тем сотрудницам, которые застрахованы и вносят свои взносы. До этого детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что ставшим родителями студентам необходимо выделять специальное бесплатное жилье, а также место для дальнейшего обучения на бюджете.

Так Волынец отреагировала на инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова, призвавшего выдавать по 100 тыс. рублей студенткам, родившим ребенка до 25 лет. По мнению омбудсмена, реализация этой идеи увеличит количество многодетных семей и хорошо скажется на демографии.