Эксперты назвали топ высокооплачиваемых вакансий мая в России

Отоларинголог, стоматолог-универсал и судовой электромеханик возглавили майскую подборку высокооплачиваемых вакансий сервиса "Работа.ру", специалистам предлагают зарплату до 800 тыс. руб. Рейтинг имеется в распоряжении ТАСС.

"Российское кадровое агентство ищет отоларинголога для работы в Дубае с зарплатой до 800 тыс. рублей. Знание английского языка на разговорном уровне и опыт работы более 5 лет обязательны. Работодатель покрывает расходы по получении вида на жительство, лицензии и медицинской страховки, а также обеспечивает возможности для постоянного обучения", - говорится в подборке.

Кроме того, стоматолога-универсала с зарплатой до 700 тыс. рублей ищут в Москве. В число задач специалиста входит диагностика и лечение заболеваний и поражений зубов, полости рта, составление и ведение комплексного плана лечения. В Архангельске судовому электромеханику готовы предложить 405 тыс. рублей. Ему необходимо иметь действующие танкерные и морские документы, опыт работы не менее 5 лет на танкерах, обладать хорошим знанием английского языка. Сотруднику предлагается вахтовый метод работы - 4/4 месяца, район плавания - Северный морской путь.

В топ-10 высокооплачиваемых вакансий вошла должность директора предприятия по производству цемента в Новороссийске с зарплатой от 400 тыс. рублей. В число обязанностей претендента на эту работу входит оперативное управление производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, обеспечение его доходности, анализ действующих производственных процессов. От 300 тыс. рублей готовы платить в Нововоронеже заместителю директора по общим вопросам, у которого есть опыт разработки и внедрения системы менеджмента качества на предприятиях от 300 человек и опыт управления на позиции заместителя директора (исполнительного директора) от 10 лет.

В Туле главному инженеру готовы предложить до 300 тыс. рублей за проверку соответствия объемов строительно-монтажных работ рабочей и сметной документации по инженерным системам, контроль выполнения план-графиков производства работ, снабжения и финансирования. Программисту 1С в Санкт-Петербурге с опытом работы не менее 2-х лет обещают зарплату от 250 тыс. рублей за доработку и сопровождение систем производственного учета, продаж и бухгалтерии. От 230 тыс. рублей предлагают руководителю финансово-экономического отдела с опытом работы более 3 лет в Омске за постановку процесса бюджетирования и прогнозирования, моделирование оперативных и долгосрочных прогнозов, анализ расхождений между реальными результатами и прогнозами.

Менеджеру по недвижимости в Екатеринбурге готовы платить до 205 тыс. руб. Работнику предстоит презентовать объекты недвижимости, консультировать клиентов, сопровождать их на всех этапах сделки и вести документооборот. В Нижнем Новгороде маркетологу в онлайн-школе предлагают до 200 тыс. рублей и удаленный график работы за разработку маркетинговой стратегии, работу с "холодной аудиторией" и базой клиентов, ассортиментную матрицу продуктов и медиапланирование.