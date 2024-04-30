В России с 1 мая повысят пенсии некоторым категориям граждан

В России с 1 мая текущего года повысят пенсии бывшим работникам угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Об этом «Звезде» рассказала профессор кафедры «Государственных и муниципальных финансов» РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Пересчитают не основную пенсию, а ежемесячную доплату к пенсии. Она осуществляется только неработающим. Размер выплаты будет определяться, исходя из зарплаты, которую получали, и продолжительности специального стажа», - подчеркнула Юлия Финогенова.

Она отметила, что перерасчет подобных доплат не является автоматическим. Поэтому нужно подать заявление в территориальное отделение Социального фонда России.

«Заявление необходимо было подать в первом квартале 2024 года. За квартал до ожидаемой выплаты», - добавила Юлия Финогенова.

Напомним, также с 1 октября этого года на 4,5% повысят пенсии военных.