Стало известно, когда средняя зарплата в России достигнет 100 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата граждан России до вычета НДФЛ превысит 100 тысяч рублей к 2027 году, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития, который рассчитан на 2025—2027 годы.

Уровень в 100 тысяч рублей будет преодолен как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию. В 2027 году зарплата россиян достигнет 103 тысяч 403 рублей.

Согласно базовому прогнозу, в текущем году зарплаты увеличатся на 10 тысяч рублей — 13,6% по сравнению с прошлым годом — и достигнут 84 тысяч рублей. Позже темпы роста станут замедляться.

В консервативном сценарии Минэкономразвития зарплаты к 2027 году вырастут до 100 тысяч 617 рублей.