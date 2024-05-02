Юрист рассказала о ежегодных выплатах ко Дню Победы

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны указом президента РФ от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» установлена ежегодная федеральная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей, рассказала NEWS. ru партнер юридической компании «Мокров и Партнёры» Анастасия Елисеева.

По её словам, для получения выплаты необходимо наличие российского гражданства, постоянное проживание в России или на территории Латвии, Литвы и Эстонии, а также наличие подтверждённого льготного статуса, свидетельствующего об участии в событиях ВОВ.

«Региональным законодательством также могут быть предусмотрены единовременные выплаты ко Дню Победы. В Москве такие выплаты назначаются и выплачиваются в виде целевой материальной помощи пенсионерам — москвичам, получающим пенсию или пожизненное денежное содержание. Размер такой выплаты зависит от льготной категории и составит от 10 до 25 тысяч рублей», — отметила Елисеева.

Юрист напомнила, что в Московской области также принято постановление, устанавливающее единовременную выплату ко Дню Победы. Её размер зависит от категории граждан и составляет от 15 до 25 тысяч рублей. Выплата полагается инвалидам и участникам ВОВ, вдовам (вдовцам) участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лицам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», а также труженикам тыла. Кроме того, как отметила юрист, выплаты ко Дню Победы могут устанавливаться на муниципальном уровне.

Ранее россиян предупредили, что аферисты на майские праздники могут использовать новые уловки, например обещать выплаты ветеранам ВОВ или убеждать в необходимости заплатить за участие в акции «Бессмертный полк». В Почта Банке уточнили, что мошенники также могут призывать «выгодно инвестировать деньги» или открыть сезонный вклад на особых условиях в честь праздников.