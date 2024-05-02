Мошенники пользуются криптовалютами для привлечения к новым пирамидам

Злоумышленники прибегли к созданию криптовалютных пирамид. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

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Как отмечается, одну из подобных схем обнаружили в Telegram. Потенциальные жертвы получают предложение завести кошелек через неофициальный бот для хранения криптовалюты в мессенджере, затем ввести его адрес в другой бот, приобрести минимум 5,5 TON и осуществить перевод средств на кошелек.

«После этого потенциальным жертвам предлагают активировать Telegram-бот для заработка, подключив некий платный тариф-ускоритель, который стоит от 5 до 500 TON», — говорится в публикации.

Затем жертву убеждают в необходимости создать закрытую группу в Telegram и пригласить туда знакомых.

По мнению младшего аналитика-исследователя угроз кибербезопасности R-Vision Руслана Бисенгалиева, в новую схему могут быть вовлечены молодые граждане, которые не осведомлены о мошеннических проектах, таких как «МММ» (крупнейшая в истории России финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди).

Ранее в России обнаружили фальшивые сайты, на которых предлагалось крупное денежное пособие от лица государства. Они были заблокированы специалистами ГК «Солар».