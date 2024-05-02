Доверенности на открытие банковских счетов начали проверять активнее

Росфинмониторинг начал получать от нотариусов больше информации о «подозрительных» доверенностях на открытие банковских счетов. Представители финансовой разведки рассказали РБК, что с конца 2023 года было зафиксировано уже более двух тысяч таких доверенностей.

Теперь сотрудники Росфинмониторинга чаще проверяют нотариально заверенные доверенности, которые человек выдал третьим лицам на открытие банковских счетов от его имени. Российские нотариусы обязаны передавать в Росфинмониторинг информацию о сомнительных действиях клиентов.

Нотариусы направляют финаразведке данные, которые необходимы для идентификации клиента, его представителя, информацию о выгодоприобретателях и бенефициарах, а также данные о виде операции/сделки, их суммах и основаниях для их совершения. Также нотариусы описывают, почему сочли ситуацию подозрительной.

Глава управления Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что информация о сомнительных доверенностях позволяет финразведке бороться с дропами — подставными лицами, на чьи имена открываются счета для отмывания нелегально полученных/украденных денег. По словам Курьянова, нотариусы предупреждают финразведку, когда видят «определенную систематику» и «аномальную активность» организаторов теневых схем.

В Росфинмониторинге отметили, что сомнительные доверенности чаще всего выдают молодые люди в возрасте до 30 лет.

Управляющий партнер аудиторской компании Алексей Нестеренко рассказал РБК, что некоторые банки вообще не открывают расчетные счета по доверенности и требуют личного присутствия клиента. Эксперт Ассоциации банков России Анна Туркина добавила, что банковскому сообществу известно о проблеме «массовых доверенностей на одно лицо».

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) назвали особо подозрительными случаи, когда человек хочет выдать доверенность на открытие счетов без уточнения конкретных доверителей.