Названы города с самыми высокими доходами на душу населения

Москва, Санкт-Петербург, Реутов, Красногорск и Химки стали городами с самыми высокими доходами на душу населения в первом квартале по версии экспертов Финансового университета при правительстве РФ.

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Как отмечается в исследовании (имеется в распоряжении "Российской газеты"), самый большой рост доходов по сравнению с первым кварталом 2023 года зафиксирован в таких городах как Камышин, Сызрань, Волгодонск, Норильск, Прокопьевск.

"Стоит пояснить, что денежные доходы - это совокупность зарплаты наемных работников, доходов от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальных выплат, таких, как пенсии, пособия, стипендии, доходов от собственности, дивидендов, процентов по вкладам, доходов по ценным бумагам, других инвестиционных доходов, а также прочих денежных поступлений. Проще говоря, у человека может быть только зарплата, которая и составляет весь его доход, а может быть прибыль от предпринимательской деятельности, или только пенсия и доходы от вкладов. Росстат регулярно дает средние зарплаты по регионам, однако средние доходы от нее довольно сильно отличаются. Да и доходы по городам он не считает. Так что наши данные, можно сказать, уникальные. Они получены по результатам математического моделирования, в основу которого положены данные по потребительскому поведению населения, собранные при помощи социологии", - поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Исследование показало, что среди городов с населением более миллиона человек по доходам лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В группе от 500 тысяч до миллиона жителей - Балашиха, Ярославль и Хабаровск. От четверти до полумиллиона - Химки, Мытищи и Подольск. А в группе городов с числом жителей от 100 до 250 тысяч - Реутов, Красногорск и Люберцы.

Однако, если брать не размер доходов, а их рост, картина будет совсем другая. По росту зарплат в первом квартале среди самых крупных городов лидируют Новосибирск, Челябинск и Омск. В группе от пятисот тысяч до миллиона - Тольятти, Набережные Челны и Астрахань. В городах, где проживают от четверти до полумиллиона человек, в лидерах Нижний Тагил, Нижневартовск и Череповец, в группе от 100 до 250 тысяч - Камышин, Сызрань и Волгодонск.

В городах, показавших самые высокие темпы роста доходов, часто имеются крупные машиностроительные предприятия, получившие в последние пару лет большой объем заказов. Или же крупные предприятия, занятые производством сырья для экономики, например, стали и нефти. Или же они вошли в число лидеров просто за счёт эффекта низкой базы- невысоких доходов, которые были в этих городах до начала нынешнего промышленного бума.