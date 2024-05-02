В России подсчитали индекс пасхального кулича

Средняя стоимость пасхального кулича продемонстрировала рост на 10% год к году. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов платформы фискальных данных «Такском», которые подсчитали индекс продукции.

Как отмечается, в период с 10 по 23 апреля 2024 года цена достигла 243,5 рубля. Продажи куличей подскочили на 197% в сравнении с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года.

Также подчеркивается, что средняя цена яиц составила 145,5 рубля, молока — 99,6 рубля, муки — 88,5 рубля, цукатов — 203,8 рубля, творога — 110,5 рубля, сахара — 84,5 рубля, изюма — 163,9 рубля, краски для яиц — 50,1 рубля.

Ранее сообщалось, что во второй половине марта было зафиксировано снижение «Индекса кофе с бутербродом» («Бутербродекса») на 4,4 пункта, до 128,7 пункта.

Также ранее в пресс-службе Мосстата заявили, что цены на яйца в Москве с начала года выросли почти на 8%. В ведомстве пояснили, что в марте индекс потребительских цен на яйца в магазинах столицы составил 101,29. Таким образом, рост цен рост цен на яйца в марте в сравнении с февралем составил 1,29%, уточнили в пресс-службе.