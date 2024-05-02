Эксперт оценил возможность подорожания продуктов к Пасхе

Россияне не заметят рост цен на продукты, которые верующие обычно покупают к Пасхе, заявил эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов в беседе с ОТР.

По его словам, стоимость яиц пока тоже стабильна. При этом гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова заметила, что в этом году они обойдутся россиянам дороже, чем в прошлом. Так, стоимость яиц в федеральных и региональных сетях в крупных городах на 15 апреля в среднем составляла 127,97 рубля за десяток.

В свою очередь стоимость пищевых красителей, по данным центра мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр», вообще не изменится и составит примерно 84 рубля, сообщают «Известия».

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Набор продуктов для пасхального стола, включая куличи и крашеные яйца, обойдется россиянам в 443 рубля, подсчитали аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР), передает РИА Новости.

Исследование проводилось, исходя из расчета на среднестатистическую семью, состоящую из четырех человек. Средняя цена на кулич в апреле 2024 года составила 243,5 рубля, рассказали специалисты платформы фискальных данных «Такском».

Отмечается, что цена за год выросла на 10%, а продажи – на 197%. В этом году россияне готовы потратить на пасхальный стол в среднем 912 рублей, выяснил онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет. Результаты исследования имеются в распоряжении НСН. Отмечается, что соотечественники приступили к подготовке к празднику за 10 дней: уже в 2,2 раза вырос спрос на пасхальные наборы, в 2,3 раза — на формы для выпечки куличей, передает «Радиоточка НСН».

Средняя стоимость кулича к Пасхе в России в 2024 году составит 308,99 рубля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

В компании подчеркнули, что рост цен на готовые пасхальные куличи в России фиксируется ежегодно. В 2024-м стоимость подобного продукта массой от 270 до 450 граммов в стране может вырасти на 9-11 процентов.

Альтернативой покупке готового кулича является самостоятельное приготовление выпечки. Для этого потребуются мука, сахар, сливочное масло, дрожжи, глазурь, творог, молоко и изюм. По данным сервиса, мука в России к празднику подорожает примерно на шесть процентов, сахар — на два-четыре процента. В то же время предпосылок для роста цен на сливочное масло и дрожжи в настоящее время нет, заключили эксперты.

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При покупке готового кулича необходимо тщательно изучить состав. В нем должны быть яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Важно обратить внимание на верхушку кулича. Подмокшая глазурь указывает на то, что выпечка испорчена. На поверхностях не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. Следует обратить внимание на дату производства, срок годности и условия хранения. Для яиц важен внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, правильной формы и иметь равномерный окрас.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что по российским стандартам на каждом яйце стоит штамп с маркировкой, который указывает на категорию продукта и срок хранения. Буква "Д" означает, что яйца диетические - их можно хранить не более недели. Буква "С" подразумевает столовые яйца. Здесь срок составляет 25 суток. Второй знак на маркировке указывает на сорт продукта, который определяется в зависимости от его массы. "В" - высшая категория, "О" - отборное.

Эксперты также отметили, что мытые яйца хранятся максимум 12 дней. Муку стоит выбирать в бумажной упаковке. Если в муку добавить немного воды, то качественная сохранит белый цвет. Красноватый оттенок указывает на примеси отрубей, а голубоватый означает, что для помола было взято не полностью созревшее зерно или в массу попали сорные семена. Хороший творог - всегда белый, с кремовым оттенком и кисловатым запахом. Возможно небольшое количество выделившейся сыворотки. Качественный продукт - однородный и мягкий, с нежно-маслянистой консистенцией. Хранить его можно всего несколько дней. Не следует держать его в полиэтиленовом пакете, а лучше переложить в контейнер или другую тару. Можно положить внутрь кусочек сахара, который замедлит окисление.

Традиционные пасхальные угощения - пышный сдобный кулич, сваренные вкрутую яйца и сладкая творожная пасха - с точки зрения диетологии не такая уж "правильная" еда. Но все же главное - в количестве съеденного, которое мы себе позволим, - об этом сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян.

"На Пасху соблюдайте умеренность в еде - пары яиц будет достаточно. Если съесть больше, тем более, штук 10 яиц, - организм испытает сильную белковую и жировую нагрузку, - пояснил Виктор Тутельян. - Это может привести к холециститу, диарее и другим весьма неприятным последствиям. Два яйца - это хорошая порция белка и желтка".

Также диетолог отметил, что красить яйца лучше всего природными и безопасными красителями - например, традиционно это делают с помощью луковой шелухи. Также можно пустить в ход свекольный сок, настой красного чая каркаде. А вот химические краски, какими бы яркими и красивыми они ни были, применять нельзя - рискуете отравиться.

Что касается сдобного кулича - в обычное время диетологи всегда рекомендуют свести сладкую выпечку к минимуму. Но Пасха - праздник, причем особый.

"Кусочек кулича не навредит здоровью и фигуре, это вкусное блюдо - часть нашей культуры - на Пасху оно несет радость. Но не переусердствуйте - одного кусочка будет достаточно", - советует диетолог.

Тутельян также напомнил, что очень важно правильно выходить из Великого поста - ни в коем случае не перегружать пищеварительную систему, отвыкшую от животного белка и жира. В противном случае можно не только получить расстройство желудка, но и более тяжелые недуги - например, обострение хронического панкреатита (воспаление поджелудочной железы).

"Чтобы правильно завершить Великий пост и выйти из него без вреда для здоровья, нужно постепенно увеличивать пищевую нагрузку - не набрасывайтесь на все сразу, иначе есть риск заработать раздражение кишечника, диарею и обострение хронических заболеваний", - заключил академик Тутельян.

Пасха является третьим по важности праздником (29%) для россиян после Дня Победы (61%) и Нового года (58%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Пасха входит в топ-3 наиболее важных праздников для россиян (29%), уступая Дню Победы (61%) и Новому году (58%)", - сообщается на сайте ВЦИОМ.

Как следует из опроса, праздник Пасхи скорее утратил свой сакральный смысл. Так, Пасха является священным обрядом для 12% респондентов, тогда как две трети россиян (67%) относятся к этому празднику как к традиции - культурно-исторической (30%), семейной (24%) или же формальной (13%). Кроме того, у каждого десятого респондента (10%) Пасха ассоциируется с приятными приготовлениями к празднику.

Большинство респондентов (85%) ответили, что собираются праздновать Пасху. В числе наиболее распространенных праздничных традиций: приготовление пасхальных блюд (55%), посещение или приглашение гостей (36%), освящение угощений в церкви (20%) и поездки на кладбище (18%).

На вопрос о том, что именно празднуют в Пасху, чаще звучал правильный ответ - воскресение Иисуса Христа (42%). Затруднились с ответом 32% респондентов, 5% перепутали Пасху с Рождеством.

"За последнее десятилетие мы наблюдаем рост смысловой секуляризации этого праздника. Как и 6-7 лет назад, примерно каждый третий относит Пасху к числу главных праздников, тогда как число декларирующих приверженность православию за последние 7 лет заметно снизилось. Так или иначе, Пасха становится в значительной степени светским праздником, смысл которого - в воспроизводстве российской культурной идентичности", - подытожил результаты опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.