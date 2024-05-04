В Госдуме рассказали, кому еще увеличат пенсии в этом году

Увеличение военных пенсий на 4,5 процента ожидается с 1 октября 2024 года. Об этом рассказал члена комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб.

© Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Она отметила, что на данный момент средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей. По ее словам, последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября 2023 года, и сразу на 19,5 процента, сообщает РИА Новости.

В России для военнослужащих действуют особые правила выхода на пенсию. В частности, пенсия за выслугу лет назначается после 20 лет службы. Помимо этого жалование может быть назначено в возрасте 45 лет, если общий трудовой стаж составит 25 лет. Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых.

Ранее россиянам напомнили, кому повысят пенсию в мае. Это коснется работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации, а также россиян, которым исполнилось 80 лет. Также дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей получат ветераны ВОВ, труженики тыла и другие категории граждан.

В 2024 году для получения страховой пенсии потребуется минимум 15 лет стажа и от 28,2 пенсионного коэффициента, а в 2025 году минимум по баллам вырастет до 30. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

За минувшие десять лет показатель прожиточного минимума для пенсионеров в России увеличился на 6892 рубля. Сейчас он составляет порядка 13 290 рублей. Об этом сообщила кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.