Россиянам рассказали, на чем можно сэкономить в мае

Доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Бутырина ответила, какие интересные предложения на товарном рынке ждут россиян в мае.

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Бутырина рассказала, что для экономии на покупках следует отслеживать сезонные распродажи, например, на зимние вещи, цены на которые весной заметно снижаются.

В первую очередь, эксперт рекомендует обратить внимание на зимнюю одежду и обувь, различные спорттовары для зимних видов спорта и обогревательное оборудование. Также скидки ожидают людей, желающих приобрести зимние автотовары и зимние игрушки, например, санки и снегоходы.

При этом, по словам эксперта, магазины могут распродавать со скидками товары для дачи и сада.

«С наступлением тепла спрос растет, но еще есть хорошие скидки на садовый инвентарь, удобрения, семена и рассаду», – передает слова Бутыриной «Российская газета».

Она добавила, что некоторые магазины бытовой техники также проводят весенние распродажи. В основном они касаются кондиционеров, вентиляторов и холодильников.

Также летом могут быть интересные предложения для желающих купить велосипеды, роликовые коньки, а также товары для туризма.

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