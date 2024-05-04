Аналитик рассказала, как инвестировать 50 тысяч рублей

Свободные 50 тысяч рублей можно инвестировать различными способами: открыть классический депозит или вложить в ценные бумаги. Об этом рассказала вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова, пишут «Известия».

Специалист отметила, что неопытным инвесторам лучше не рисковать и ориентироваться на консервативные инструменты, учитывая относительно высокую ставку ЦБ в 16%.

«Логично воспользоваться наиболее доступным и простым из инструментов — банковским депозитом, тем более что в текущих условиях они способны принести хорошую доходность», — объяснила Веретенникова.

По ее словам, кроме депозитов можно приобрести облигации. Например, доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), как правило, чуть выше, чем по вкладу.

Еще больший доход могут принести корпоративные облигации, однако в этом случае уже имеется небольшой риск. Поэтому необходимо выбирать надежных эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Помимо классических облигаций с фиксированным купоном, на рынке существуют флоутеры — облигации с переменным купоном. Цены на них меняются не так сильно при изменении уровня ставок, и они «могут защитить сбережения в условиях неожиданных шоков и роста доходностей».

Эксперт также отметила возможность приобрести золотые инвестиционные монеты.

Если инвестор готов к повышенному уровню риска, можно рассмотреть варианты вложений в ПИФы, акции и ETF на индексы акций.